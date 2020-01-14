Araban'da "Gezgin Okullar" projesi

14.01.2020 09:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:42

Gaziantep'in Araban ilçesinde

öğrenciler, Araban Kaymakamlığının hayat geçirdiği "Gezgin Okullar" projesiyle okumaya devam

ediyor.

Proje kapsamında ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri, gezerek kitap okumayı sürdürüyor.

İlçe merkezi ve kırsalındaki ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören

öğrenciler hafta sonlarında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis

edilen otobüsle Gaziantep'in tarihi yerlerini gezerken bir yandan da kitap okuyor.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin sağladığı otobüsler aracılığıyla öğrencilerin Gaziantep'in tarihi ve kültürel yerlerini gezerek kitap okuduğunu, çocukların bu şekilde okumayı sevmelerini sağladıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz bu hafta Gaziantep

Kalesi ve müzeleri gezdi. Öğrencilerin bu mekanlarda kitap

okuyarak okumayı sevmeleri sağlanıyor. Gaziantep

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e katkılarından dolayı teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA