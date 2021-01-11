Araban'da fıstık üreticilerinin gözü mevsim normallerinde
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Araban'da fıstık üreticilerinin gözü mevsim normallerinde

11.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:21
Araban'da fıstık üreticilerinin gözü mevsim normallerinde

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, fıstık üreticisinin hava durumu nedeniyle sıkıntılı olduğunu belirterek, kısa zamanda mevsim normallerine geçiş beklediklerini bildidi.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, fıstık üreticisinin hava durumu nedeniyle sıkıntılı olduğunu belirterek, kısa zamanda mevsim normallerine geçiş beklediklerini bildidi.

Altun, yaşanan yağışların azlığı ve hava sıcaklıklarının da yüksek olması nedeniyle fıstık bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Altun, gazetecilere, yağışların bölgede etkili olmadığını, bu yüzden adeta kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Gündüzleri hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu, bu yüzden de fıstık ağaçlarının uyanmaya başladığını aktaran Altun, "Havalar geceleri ise soğuk oluyor. Bu da ağaçlarda don etkisi oluşturuyor. Durum böyle giderse fıstık ağaçlarında hasat zamanında yeterli meyve verimi alamaşacağız. Bölgemizde yaklaşık 130 bin dönüm civarında Antep fıstığı bahçesi mevcut. İnşallah kısa zamanda mevsimler normale döner." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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