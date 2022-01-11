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Araban'da fırınlarda denetim yapıldı

Araban'da fırınlarda denetim yapıldı
AA / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Araban ilçesinde tüketicilerin sağlıklı ve hijyenli gıdaya ulaşması amacıyla fırınlar denetlendi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde tüketicilerin sağlıklı ve hijyenli gıdaya ulaşması amacıyla fırınlar denetlendi.

Araban Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınları gezerek, gramaj ve hijyen incelemesi yaptı.

Zabıta Müdürü Vekili Ali Doğan, gazetecilere, denetimleri sıklaştıracaklarını ve tespit edilen eksiklerin giderilmesi noktasında takipçi olacaklarını belirtti.

AA / Mahmut Bazlama - Son Dakika Haberleri

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