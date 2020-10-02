Araban'da EBA TV izleyemeyen 15 öğrenciye LCD televizyon
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Araban'da EBA TV izleyemeyen 15 öğrenciye LCD televizyon

02.10.2020 11:21 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:26
Araban'da EBA TV izleyemeyen 15 öğrenciye LCD televizyon

Araban Kaymakamlığı, evinde televizyonu olmadığı için EBA TV programlarına ulaşamayan 15 öğrenciye LCD televizyon hediye etti.

Araban Kaymakamlığı, evinde televizyonu olmadığı için EBA TV programlarına ulaşamayan 15 öğrenciye LCD televizyon hediye etti.

Gaziantep'in Araban Kaymakamlığı tarafından yapılan araştırma sonucu evinde televizyon olmadığı için EBA TV yayınlarına ulaşamayan ve eğitime katılamayan 15 öğrenciye LCD televizyon hediye edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki ile birlikte evlerinde televizyonu olmayan öğrencileri ziyaret eden Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, "Bizim İçin Değerlisiniz" projesi kapsamında LCD televizyonları teslim etti. Konu ile ilgili kaymakamlığın sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Kaymakam Mutlu, "Çocuklarımız hem derslerini izleyebilecek hem de internete girebilecek. Eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz. Çocuklarımız her şeye değer. Biz de her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Araban'da EBA TV izleyemeyen 15 öğrenciye LCD televizyon
Araban'da EBA TV izleyemeyen 15 öğrenciye LCD televizyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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