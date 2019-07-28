Araban'da domates hasadı

Gaziantep'in Araban ilçesinde domates hasadı yapıldı.

Arabanlı üretici Özer Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge ve ilçe halkının yerli domatese yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Karademir, 30 dönümlük alandaki hasattan memnun olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bugün bir dönüm tarlada yaklaşık 7-8 ton civarında domates alıyorum. Tadı, lezzeti ve sağlığı nedeniyle bölge ve ilçe halkının tercih ettiği turfanda organik yerli domatesin tarlada bir kilogramını 1,5 liradan satıyorum. Bundan sonraki her yıl tarlada turfanda organik yerli domates yetiştirmeye devam edeceğim. Yıllardır çiftçilikle uğraşmaktayım. Yıllardır, ürettiğim tüm ürünlerden zarar ettim. Yıllar sonra ilk defa fidelerle dikimini gerçekleştirip damlama sulama ile yetiştirdiğim domateste kazanç sağlayacağım."

Karademir, çiftçilere belirli ürünlerle sınırlı kalmamaları tavsiyesinde bulundu.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun da ilçede bu yıl ilk defa 30 dönüm tarlada alternatif ürün olarak domates yetiştiren üreticiyi tebrik ederek, tüm üreticilerin ilçe ekonomisine katma değer sağlanması için alternatif ürün yetiştiriciliğine yönelmelerini beklediğini kaydetti.

Kaynak: AA