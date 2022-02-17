Araban'da doğalgaz çalışmaları sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araban'da doğalgaz çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Araban'da doğalgaz çalışmaları sürüyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde GAZDAŞ Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafında başlatılan doğalgaz hattı çalışmalarında incelemeler yapıldı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde GAZDAŞ Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafında başlatılan doğalgaz hattı çalışmalarında incelemeler yapıldı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ve Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, GAZDAŞ Doğalgaz A.Ş. tarafından Araban ilçesinde başlatılan doğalgaz hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Doğru ve Sevgili, Gaziantep GAZDAŞ Doğalgaz A.Ş. Bölge Müdürü Tanju Koçak ve Gaziantep GAZDAŞ İşletme Müdürü Zeki Düşoğlu'na ilçedeki doğalgaz hattı çalışmaları yapılan bölgelerde ve hattın devamının sağlanması gereken bölgeler için bilgiler verdi. Başkan Doğru, Kaymakam Sevgili, Bölge Müdürü Koçak ve İşletme Müdürü Düşoğlu tarafından çalışmalar yerinde incelendi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kaymakamımız Ömer Sevgili, Gaziantep GAZDAŞ Doğalgaz A.Ş. Bölge Müdürü Tanju Koçak ve Gaziantep GAZDAŞ İşletme Müdürü Zeki Düşoğlu ile birlikte proje kapsamında yapılacak yerleri inceledik" ifadesini kullandı. - GAZİANTEP

Araban'da doğalgaz çalışmaları sürüyor

Araban'da doğalgaz çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Hasan Doğru, Gaziantep, Doğalgaz, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title