Araban'da doğalgaz altyapı çalışmalarına başlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde doğalgaz alt yapı çalışması başladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, doğalgaz çalışmalarını yerinde inceleyerek, "İlçemizde Besni ve Gaziantep caddesinde doğalgaz hattı yapımına başlandı. Doğalgaz çalışması bittikten sonra bu caddelerin yapımına hava şartlarına bağlı olarak Nisan-Mayıs gibi başlayacağız." dedi.