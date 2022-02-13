Araban'da doğalgaz altyapı çalışmalarına başlandı - Haberler
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Araban'da doğalgaz altyapı çalışmalarına başlandı

AA, Mahmut Bazlama - Güncel
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Araban'da doğalgaz altyapı çalışmalarına başlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde doğalgaz alt yapı çalışması başladı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde doğalgaz alt yapı çalışması başladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, doğalgaz çalışmalarını yerinde inceleyerek, "İlçemizde Besni ve Gaziantep caddesinde doğalgaz hattı yapımına başlandı. Doğalgaz çalışması bittikten sonra bu caddelerin yapımına hava şartlarına bağlı olarak Nisan-Mayıs gibi başlayacağız." dedi.

AA / Mahmut Bazlama - Güncel

Hasan Doğru, Gaziantep, Doğalgaz, Güncel, Haberler

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