Araban'da "Çöp Ev" Onarılıyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Kaymakamlıkça kötü kokular gelmesi yönündeki ihbar nedeniyle yapılan operasyonla temizletilen "çöp ev" belediyece onarılıyor.

Kale Mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine Araban Kaymakamı Emin Bağlı'nın talimatıyla atıkların istiflendiği Ali Şahin'e (55) ait ev, temizletilmişti.

Araban Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmalarının ardından evin yıkılan duvarlarını ördü, tabanı onarıldı, bahçesine de kilitli parke taşı döşenmesine başlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Araba Belediyesi olarak bu evin bir yaşam alanına dönüşmesi için ekiplerin gerekli çalışmaları ve yardımları yaptığı vurgulandı.

Öte yandan Ali Şahin ve mahalle sakinleri, temizlik ve tadilat çalışması başlatan Kaymakam Bağlı ve Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'e teşekkür etti.