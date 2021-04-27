Araban'da çiftçiler sulamada güneş panellerine yöneliyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde çiftçiler, sulama için güneş panellerine yöneldi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde çiftçiler, sulama için güneş panellerine yöneldi.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerin sulamadaki enerji maliyetlerinden dolayı alternatifler aradığını dile getirdi.

Paneller sayesinde enerji maliyetinin sıfırlandığını belirten Altun, Araban'da 250 bin dönüm üretim yapılan tarım arazisi bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Burada yılın 10 ayı güneş görülüyor. Çeşitli tarım ürünleri üreten çiftçiler, her sulama sondaj kuyusunun başına bir panel kurmaya başladı. Çiftçilerimiz artık tarım ürünlerini sulamak için gerekli enerjiyi güneş panelleriyle sağlıyor. Güneş paneline yönelmek isteyen çiftçilerimize Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından devlet desteği sağlanırsa çiftçilerimizin çoğu bu panelleri kullanır diye düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama