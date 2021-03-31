Araban'da "Bizim İçin Değerlisiniz" projesi umut oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Araban'da "Bizim İçin Değerlisiniz" projesi umut oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Araban'da 'Bizim İçin Değerlisiniz' projesi umut oldu

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamlığınca 2020 yılında hayata geçirilen ve tam bağımlı yatağa mahkum yaşayan engelli vatandaşların umudu olan "Bizim İçin Değerlisiniz" projesinin 2'inci etabında 12 hastaya daha hasta yatağı hediye edildi.

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamlığınca 2020 yılında hayata geçirilen ve tam bağımlı yatağa mahkum yaşayan engelli vatandaşların umudu olan "Bizim İçin Değerlisiniz" projesinin 2'inci etabında 12 hastaya daha hasta yatağı hediye edildi.

Araban Kaymakamlığı koordinesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce yürütülen ve Araban SYDV tarafından desteklenen Araban Kaymakamlığı'nın "Bizim İçin Değerlisiniz" projesinin 2'inci etabına geçildi. İlçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerde yatağa bağımlı yaşayan 12 tam bağımlı hastayı evlerinde ziyaret eden Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ve eşi Nesrin Mutlu tam bağımlı hastalara hasta yatağı hediye etti. Yatağa mahkum olarak yaşayan tam bağımlı hastaları evlerinde ziyaret ederek hasta yatağı hediye eden Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ve eşi Nesrin Mutlu'ya Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki ve Araban SYDV Müdürü Orhan Behcet de eşlik etti. Araban ilçesinde engelleri ve rahatsızlıkları nedeniyle yatağa mahkum yaşayan tam bağımlı hastalar, Kovid-19 koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalarla tamamen hayattan soyutlandı. Virüs bulaşma riski nedeniyle kimsenin ziyaretine bile gitmediği hastalara ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu umut oldu. "Bizim için değerlisiniz Projesi kapsamında temin edilen hasta yataklarının teslim edildiği tam bağımlı engellilerin yeni yataklarına yerleşen hastaları evlerinde ziyaret eden Kaymakam Mutlu ziyaret sırasında yatağa bağımlı yaşayan hastalara, ihtiyaçlarını sordu. Mutlu, gerekli hijyen ve sosyal mesafe kurallarına riayet ederek gerçekleştirdiği programda hastaları tek tek ziyaret etti. Hal, hatır ve isteklerini sordu. Kaymakam Mutlu, bir süre sohbet ettiği yatalak hastaların hem tedavi sürecinde hem de ihtiyaçlarının temini için gerekli imkanların seferber edileceğini söyleyerek, hastalara umut olup yüzlerini güldürdü. - GAZİANTEP

Araban'da 'Bizim İçin Değerlisiniz' projesi umut oldu
Araban'da 'Bizim İçin Değerlisiniz' projesi umut oldu
Araban'da 'Bizim İçin Değerlisiniz' projesi umut oldu
Araban'da 'Bizim İçin Değerlisiniz' projesi umut oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Erkan Kandemir Mustafa Şentop Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Ersun Yanal Burak Yılmaz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Araban'da "Bizim İçin Değerlisiniz" projesi umut oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 11:04:53. #1.16#
title