Araban'da bir ev karantinaya alındı Araban'da bir ev karantinaya alındı Gaziantep'te yaşayan bir vatandaş, Araban ilçesi Gelinbuğday Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Araban'da bir ev karantinaya alındı GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan bir vatandaş, Araban ilçesi Gelinbuğday Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti. Ziyaretten sonra tekrar kente dönenen vatandaşın korona virüs testi pozitif çıktı, ailesinin evi karantinaya alındı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşayan S.Y. isimli bir vatandaş, Araban ilçesine bağlı Gelinbuğday kırsal mahallesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. Ailesinin yanında iki gün kaldıktan sonra tekrar Gaziantep'e dönen S.Y.'nin, rahatsızlanıp özel bir hastanede yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı. S.Y.'nin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine, Gelinbuğday kırsal mahallesindeki iki katlı ev ve iki gün boyunca temas kurduğu ailesi İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina kararının ardından, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri evin çevresinde dezenfekte çalışması yaparken, Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik tedbiri aldı. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evin çevresine de uyarıcı yazılar asıldı. Kaynak: İHA