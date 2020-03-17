Araban'da belediyeden koronavirüs tedbiri Araban Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptı.

Araban Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptı.

Belediye bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm kurumların hizmet binaları, belediye hizmet binası, halkın yoğun olarak kullandığı parklar, hastane ve sağlık ocakları, kütüphane, 112 Acil Servis istasyonu, camiler, sosyal tesisler, spor salonları, halı sahalar, dolmuş durağı ve toplu taşımacılık yapan dolmuşlar, cadde ve sokaklar, rögarlar, çöp konteynerleri ve çevresinde dezenfekte çalışmaları başlattı.

Öte yandan belediye ekipleri, vatandaşları da Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının yayınladığı öneriler kapsamında hareket ettiklerini belirterek, "Sağlık sistemimize ve bilim insanlarımıza güveniyoruz. Araban ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan tüm vatandaşlarımız, bizim için çok değerli. Araban Belediyesi olarak halkımızın sağlığı için sorumluluk bilinciyle hareket diyoruz. Vatandaşlarımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Her bir vatandaşımız Sağlık Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda el hijyeni başta olmak üzere temizliğe önem vermelidir." diye konuştu.

Kaynak: AA