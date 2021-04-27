Araban'da belediye personelinden engellilere destek

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu tarafından başlatılan "2 İnsan 2 Hayata Dokunmak İçin Şimdi İyilik Zamanı" kampanyaya belediyeden de destek geldi.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu tarafından başlatılan "2 İnsan 2 Hayata Dokunmak İçin Şimdi İyilik Zamanı" kampanyaya belediyeden de destek geldi.

12 yaşındaki bir çocuğun kol protezi ve 31 yaşındaki bir gencin göz tedavisi için başlatılan kampanyaya Araban Belediyesi, belediye personelleriyle 20 bin TL yardım sağlandı.

Belediye Başkanı Hasan Doğru, yazılı açıklamasında, belediye personeline teşekkür ederek, gençlerin de bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiklerini vurguladı.

Kaymakam Abdulhamit Mutlu ise iyilik ve merhamet duygularıyla birlik ve beraberlik içinde çözülemeyecek hiç bir sorunun olmadığını kaydetti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama