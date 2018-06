Araban'da Bayramlık Saç Arası Kömbeler Hazırlanıyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde bayramlık saç arası kömbe hazırlıkları başladı.

Araban ilçesindeki kadınlar, Ramazan Bayramı'nda misafirlere ikram edilmek üzere her yıl hazırlanan saç arası kömbe yapıyor. Yöresel hamur işi olan kömbeler, anadan gelen tariflerle her kuşağa yapımı ulaştırılıyor. Ramazan bayramı öncesinde hazırlanan kömbelerin yapımında ise un, pekmez, zeytin yağı, süt, yoğurt, yumurta, susam, ceviz, antepfıstığı, keten tohumu kullanılıyor. Hazırlanan malzemeler karıştırılarak, önce yoğruluyor. Hazırlanan hamurun tabanı yağlanarak, tepsilere döşeniyor.

Dilim dilim kesilen hamurlar, evlerin avlusunda bulunan taş ocaklarda üstüne tepsi yada saç konularak, pamuk çalısı ile yakılan ateşte pişiriliyor. Bayramın vazgeçilmezi olan kömbe, damakta bırakta tadıyla misafirlerinde aradığı tatlar arasında yer alıyor.

Arabanlı kadınlardan Güllü Şan Işık, kömbe geleneğinin her Ramazan ayında yaşatıldığını belirterek, "Ramazan Bayramı'na bir hafta kala kadınlar tarafından her evde sabah erken saatlerde başlanan pekmezli sac arası kömbe yapımına başlanır. Kömbeler iftar ile sahura kadar yoğun bir çalışmayla her evin avlusunda bulunan ekmek ocaklarında pişirilir. Özellikle Arife gününe kadar devam eden kömbe yapma geleneğinin sürdürülmesine katkımız olduğu için mutluyuz. Ninelerimiz, annelerimiz bu geleneği sürdürmüş, bu zamana kadar taşımış. Biz de bizden sonraki nesillere taşımak için çaba gösteriyoruz. Ramazan bayramlarında, bayramlaşmak için evimize gelen eş, dost, akraba ve yakınlarımıza çayla ikram ettiğimiz yöremizin geleneksel pekmezli sac arası kömbesi misafirlerimiz tarafından, pastanelerde satılan kuru pastalardan daha farklı bir tadı ve kendine has lezzeti olduğu için çok beğeniliyor" dedi. - GAZİANTEP