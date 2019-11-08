Araban'da başarılı öğrencilere ayakkabı ve bot hediye edildi

Araban'da başarılı öğrencilere ayakkabı ve bot hediye edildi

Gaziantep'in Araban ilçesinde başarılı öğrencilere bot ve ayakkabı armağan edildi.

08.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:24
Araban'da başarılı öğrencilere ayakkabı ve bot hediye edildi

'in ilçesinde başarılı öğrencilere bot ve ayakkabı armağan edildi.

Sefer Açıkyürek tarafından başarılı öğrencilerin motivasyonunu artırmak için başlattığı çalışma kapsamında 64 çift ayakkabı ve bot temin edildi.

Araban

Adliyesi'nde görev yapan Savcı Açıkyürek, ilçeye bağlı

Akbudak kırsal mahallesindeki Akbudak İlkokulu ve Akbudak Ortaokulu'ndaki başarılı öğrencilere ayakkabı

ve bot hediye etti.

Savcı

Açıkyürek, sınıfları ziyaretinde öğrencilere

hitaben yaptığı konuşmada, başarılar dilediği öğrencileri Araban Adliyesi'ndeki

makamına çay içmeye davet etti.

Kaynak: AA
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