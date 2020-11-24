Araban'da bakım ve onarımı yapılan cami ibadete açıldı

Araban Belediyesi, bakım ve onarımını yaptığı caminin ibadete açılmasını sağladı.

Araban Belediyesi, bakım ve onarımını yaptığı caminin ibadete açılmasını sağladı.

İlçede 6 yıldan beri de ibadete kapalı olan Ziyaret Mahallesi camisinin ibadete açılması için Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun talimatı üzerine harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, caminin bakım, onarım, boya, halı döşemesi ve çevre düzenlemesini yaptı.

Belediye Başkanı Hasan Doğru, gazetecilere yaptığı açıklamada,1980 yılında Ziyaret Mahallesi sakinleri tarafından imece usulü ile yaptırılan camide aradan geçen uzun yıllar boyunca hiç bakım ve onarım yapılmadığını, bu nedenle caminin 6 yıldan beri de ibadete kapalı olduğunu söyledi.

Talimatı üzerine camide incelemeler yapan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmasıyla caminin yeniden ibadete açılmasını sağladıklarını belirten Başkan Doğru, şöyle konuştu:

"İlçemize bağlı 35 haneden oluşan ve 220 nüfuslu Ziyaret Mahallemizdeki camimiz önemli. Yöre halkı arasında Seydi Vakkas Hazretleri olarak bilinen Sa'd bin Ebu Vakkas, İran ve Irak'ı fethetmek üzere görevlendirilmiş ve tarihi kaynaklara göre bu seferler esnasında Ziyaret Mahallesi'ne hakim tepede karargah kurmuş. Bizans orduları ile savaşmış ve zafer kazanmış olan Sa'd Bin Ebu Vakkas Hazretlerinin makamının bulunduğu bölge, vatandaşlar tarafından sıkça ziyaret ediliyor. İnanç turizmi için önemli bir mekan olan Sa'd Ebu Bin Vakkas Hazretlerinin türbesinin bulunduğu Ziyaret Mahallemizdeki camimizin kadrolu imamının olmasına rağmen bakım onarımının yapılmadığını ve kadrolu imamın ilçedeki ihtiyaç olan camilerde değerlendirildiğini ve camimizin yıllarca bakım onarımının yapılmadığı için 6 yıldan beri de ibadete kapalı olduğu bilgisini İlçe Müftülüğümüzden öğrendim. Araban Belediye Başkanı olarak üzüldüm. İnanç turizminde önemli bir mekan olan Sa'd Bin Ebu Vakkas Hazretlerinin makamının bulunduğu Ziyaret Mahallesi'ndeki camimizin belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaptırılan bakım, onarım, boya ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından Araban Belediyesi olarak 6 yıl aradan sonra camimizi yeniden ibadete açılmasını sağladık. Ziyaret Mahallemiz ve bölge halkına hayırlı uğurlu olsun."

Öte yandan Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur, tamamlanan çalışmalar sonunda ibadete açılan camide incelemelerde bulunarak, eksiklerin olup olmadığını denetledi.

Ziyaret Mahallesi Muhtarı Sıttık Turan ve mahalle sakinleri de caminin bakım, onarım, boya ve çevre düzenlemesini yaptırıp 6 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılmasını sağlayan Araban Belediye Başkanı Doğru'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama