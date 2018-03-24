Araban'da Badem Çağlası Tezgahlardaki Yerini Aldı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, badem çağlası bir ay erken yetişti.

Araban Ovası'nın verimli topraklarında geçmiş yıllarda nisan ayının sonunda doğru yetişen badem çağlası bu yıl mart ayının sonunda toplanacak hale geldi.

İlçeye bağlı Ziyaret Mahallesi Şeyh

Pınarı Karaçlı mevkisinde çiftçilik yapan Sıddık Turan, bahçesindeki badem ağaçlarında, her yıl nisan ayının sonuna doğru yenecek kıvama gelen badem çağlalarının bu yıl havaların sıcak gitmesi dolayısıyla mart ayında yetiştiğini söyledi.

Araban'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini bunun da doğanın erken uyanmasına neden olduğunu anlatan Turan, "İlçede 2018 yılının

ilk badem çağlalarını yetiştirip eş, dost ve arkadaşlarıma ikram etmenin sevincini yaşıyorum." dedi.