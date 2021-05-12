Araban'da asfalt seferberliği
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Araban'da asfalt seferberliği

Araban'da asfalt seferberliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçe kırsalında zorlu kış şartlarının etkisiyle bozulan yollarda Haziran ayında asfalt döküm seferberliği başlayacağını duyurdu.

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçe kırsalında zorlu kış şartlarının etkisiyle bozulan yollarda Haziran ayında asfalt döküm seferberliği başlayacağını duyurdu.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Geçen yıl kış mevsiminde yaşanan yağışlar ve don nedeniyle ilçe kırsalındaki Fakılı-Doğan- Gözey ve Elif yol ayrımları ile Karababa-Başpınar, Yolveren, Güllüce, Akkoç, Tepebaşı-Karababa arası, Karababa-Sarıtepe arası, Küçüklü-Taşdeğirmen yol çatı, Körhacıobası anayol-Hatunobası ve Akbudak-Zizikan kırsal mahalle yollarımız olmak üzere üzere toplam 45,5 kilometre sathi kaplama asfalt yapılacak. İlçe merkezimizdeki Hastane Caddesi, Gaziantep Caddesi, Karapınar Yolu, Besni Caddesi, İmam Hatip Lisesi yolu ve Akbudak Caddesinde ise toplam 9 kilometre sıcak asfalt olmak üzere genel toplamda 54,5 kilometre asfalt çalışması'nın Haziran ayında başlayacak. Asfalt seferberliğine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından başlanacak. Bölge halkının heyecanla beklediği asfalt çalışmaları için şimdiden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Fatma Şahin'e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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