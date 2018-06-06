Araban'da Armutlar Olgunlaştı

Gaziantep'in Araban ilçesinde bir bahçede bulunan armutlar erken olgunlaştı.

Araban ilçe merkezindeki Kale Mahallesi'nde ikamet eden Mahmut Bazlama'nın evinin bahçesindeki armutlar olgunlaştı.

Bazlama, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede normal koşullarda armutların eylül ayında olgunlaştığını dile getirerek, "Evimin bahçesindeki armut ağacının meyvesinin 3 ay önce olgunlaştığını görenler de benim gibi büyük bir şaşkınlık yaşıyor." dedi.

İlçedeki ziraat mühendisleri, Araban'da armudun sezonundan önce olgunlaşıp tatlanmasının mümkün olmadığını belirterek, "Erkenci armut olsa bile bu mevsimde armudun olgunlaşıp tatlanmaması gerekir. Armut ağacının yetiştiği yer, konum olarak rüzgar ve soğuk almamış ve bol güneş almış olması gerekir. Araban ilçesi ve çevresinde mevsimsel hava şartları gereği armudun normal olarak 9'uncu ayda olgunlaşıp tatlanması gerekirken 6'ncı ayda, yani normal zamandan 3 ay önce olgunlaşıp tatlanması aşırı soğuk almaması ve bol güneş almış olmasından kaynaklanmış olabilir." değerlendirmesinde bulundu.