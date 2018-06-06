Araban'da Armutlar 3 Ay Erken Olgunlaştı

Gaziantep'in Araban ilçesinde 9'uncu ayda olgunlaşması beklenen armutlar, 3 ay erken oldu.

Araban ilçe merkezi Kale Mahallesi'nde armutlar Haziran ayında olgunlaştı. 9'uncu ayda olgunlaşması beklenen meyvelerin 3 ay erkenden olgunlaşması bahçe sahiplerini hem sevindirdi hem de şaşırttı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan bu mevsimde ilçede armudun olgunlaşmasına daha önce şahit olmadığını belirterek, "Erkenci armut ağacı bile olsa bu mevsimde olgunlaşıp, tatlanmaz. Armut ağacının yetiştiği yer konumu olarak rüzgar ve soğuk almamış ve bol güneş almış olması gerekir. Araban ilçesi ve çevresinde mevsimsel hava şartları armudun 3 ay önceden tatlandırmış olabilir. Bölgenin aşırı soğuk olmaması ve bol güneş sıcağından armudun erkenden olgunlaştığını tahmin ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP