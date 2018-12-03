Araban'da Antep Fıstığı Üretiminin Artırılması Hedefleniyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde antep fıstığı üretiminin artırılması amacıyla yeni bahçeler kuruluyor.

Pamuk, sarımsak, karpuz, kavun, mısır, bakliyat ve hububat üretiminin yapıldığı ilçede istediği verimi alamayan çiftçiler, antep fıstığı üretiminde etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Kırsal Mahallesi Muhtarı ve çiftçi Sıddık Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımda bu yıl istedikleri geliri elde edemediklerini söyledi.

Araban Ovası'nda tarlalarına yeni antep fıstığı bahçeleri tesis ettiklerini ve üretime başladıklarını dile getiren Turan, "Benim gibi kuru tarım yapan çiftçi

arkadaşlarımın çoğu da tarlalarına antep fıstığı dikimi yapıyor." dedi.

Araban İlçe Tarım ve

Orman Müdürlüğü yetkilileri de ilçede geçen yıl bin 50

dönüm alanda antep fıstığı fidanı dikimi gerçekleştirildiğini ve tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaklaşık bin ila 2 bin dönüm alanda üretim elde edilmesini tahmin

ettiklerini aktardı.