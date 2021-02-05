Araban'da "Antep Fıstığı Entegre Mücadele Eğitimi" verildi
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Araban'da "Antep Fıstığı Entegre Mücadele Eğitimi" verildi

05.02.2021 10:31 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:35
Araban'da

Gaziantep'in Araban ilçesinde, "Antep Fıstığı Entegre Mücadele Eğitimi" verildi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, "Antep Fıstığı Entegre Mücadele Eğitimi" verildi.

Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri Kurban Nedret ve Yunus Emre İlbeği, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde, Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yavuzeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri ile Araban Ziraat Odası Başkanlığında görevli ziraat mühendislerine Antep fıstığı entegre mücadelesini anlattı.

Eğitimde, Antep fıstığında toprak işleme, yeşil gübreleme ve hastalık-zararlıları konusunda sunum yapıldı.

Antep fıstığı ağaçlarında yapılan budama artıklarının 25 Mart-25 Ekim 2021 tarihleri arasında yakılarak imha edilmesi gerektiği anlatıldı.

Antep fıstığı karagöz kurduna karşı herhangi bir ruhsatlı ilaç bulunmadığından, zararlı üremesini budama artıklarında gerçekleştireceğinden, bu zararlı etrafa dağılmadan budama artıkları yakıldığı zaman yumurta paketleri imha edildiğinden zararlı yoğunluğunun çok önemli derecede düşeceği ifade edildi.

Budama artıklarını belirtildiği tarihte imha etmeyerek fıstık bahçesinin içerisinde bulunduran çiftçilere, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre 427 lira idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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