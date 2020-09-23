Araban'da altyapı çalışmaları sürüyor
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Araban'da altyapı çalışmaları sürüyor

23.09.2020 16:13 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:18
Araban'da altyapı çalışmaları sürüyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde bin 350 metre yağmur suyu derenaj hattının yapımına başlandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde bin 350 metre yağmur suyu derenaj hattının yapımına başlandı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun talebi üzerine, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karadağ, İşletmeler Daire Başkanı Uğur Topal, İşletmeler Teknik Şube Müdürü Metin Marangoz ve Araban Şube Müdürü Çağrı Arpaçay'ın katılımıyla 3 Eylül 2020'de Araban Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıda alınan kararın ardından derenaj hattı için ilk kazma vuruldu.

Belediye Başkanı Hasan Doğru, Yeni Altıntaş Mahallesi'nde süren çalışmaları inceledi.

Doğru, ilçe merkezindeki yağmur suyu derenaj hattının yetersizliği nedeniyle çalışma yapıldığını ifade ederek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve GASKİ yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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