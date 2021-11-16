Araban'da alevlere teslim olan traktörü çiftçiler söndürdü - Haberler
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Araban'da alevlere teslim olan traktörü çiftçiler söndürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Araban'da alevlere teslim olan traktörü çiftçiler söndürdü

Gaziantep'te buğday ekiminde kullanmak üzere çiftçinin tarlaya getirdiği traktörde yangın çıktı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te buğday ekiminde kullanmak üzere çiftçinin tarlaya getirdiği traktörde yangın çıktı. Alevlerin sardığı traktörü tamamen yanmaktan çevredeki çiftçiler kurtardı.

Olay, Araban ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çiftçi Musa Çoban, 79 DV 672 plakalı traktörle tarlasına geldi. Buğday ekimi için hazırladığı tarlasında çalışmaya başlayan Çoban'ın idaresindeki traktörlüğün tekerlek kısmında yangın çıktı. Alevler bir anda büyürken yangına ilk müdahaleyi çevredeki çiftçiler yaptı.

Çıkan yangını çiftçiler söndürürken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri traktörde soğutma çalışması yaptı. Traktörde maddi hasar meydana geldi. - GAZİANTEP

Araban'da alevlere teslim olan traktörü çiftçiler söndürdü

Araban'da alevlere teslim olan traktörü çiftçiler söndürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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