Araban'da ADEM kursları yıl sonu sergisi

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Aile Destek Merkezi (ADEM) kurslarına devam edenler yıl sonu sergisi açtı.

Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen ve bir yıl önce açılan ADEM'de dar gelirli kadınlara el sanatları, nakış, giyim, pastacılık, tatlıcılık, baklava, kadayıf, sedefçilik ve ebru sanatı ile ilgili eğitim veriliyor.

Araban Belediyesi Düğün Salonu'nda açılan sergide, kurs dönemi boyunca 90 kursiyer tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler yer aldı.

Araban Kaymakamı Emin Bağlı, sergideki stantları gezerek, kursiyerler tarafından yapılan ürünler hakkında Araban ADEM Proje Koordinatörü Elvan Ataş ve kursiyerlerden bilgi aldı.

Açılışa, Araban Belediye Başkan Vekili Mustafa Küreş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Fatih Doğruyol, İlçe SYDV Müdürü Orhan Behcet, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Sülü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, AK Parti İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA