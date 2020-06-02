Araban'da 4 bin 574 haneye yardım Gaziantep'in Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun salgın sürecinde 4 bin 574 haneye yardım ulaştırdığını bildirdi.

Gaziantep'in Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun salgın sürecinde 4 bin 574 haneye yardım ulaştırdığını bildirdi.

Mutlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, ilçe halkına pandemi sürecinde gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun pandemi sürecinde iyi hizmet ettiğini belirten Mutlu, şunları kaydetti:

" Mart 2020 tarihinden itibaren 4 bin 574 haneye ulaştık. ve bunlara yaklaşık 4 milyon 574 haneye ulaştık. 4 milyon 574 bin TL pandemi yardımı yaptık. 3 bin 800 haneye gıda paketi dağıttık. 2 bin 250 vatandaşımıza evde sağlık hizmeti verdik. Vefa grubunda çalışan tüm personelimize teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA