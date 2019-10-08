Araban'da 3 bin 401 öğrenciye ayakkabı yardımı
Gaziantep'in Araban ilçesinde, 3 bin 401 öğrenciye ayakkabı yardımı yapıldı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde, 3 bin 401
öğrenciye ayakkabı yardımı yapıldı.
Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca ilçe merkezi ve kırsalında
yaşayan fakir ve yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına 3 bin 401 çift ayakkabı dağıtıldı.
Ayakkabıların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ilk,
orta ve liselerde eğitim öğrencilere dağıtıldığı belirtildi.