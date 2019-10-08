Araban'da 3 bin 401 öğrenciye ayakkabı yardımı

Araban'da 3 bin 401 öğrenciye ayakkabı yardımı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 3 bin 401 öğrenciye ayakkabı yardımı yapıldı.

08.10.2019 12:46
Araban'da 3 bin 401 öğrenciye ayakkabı yardımı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 3 bin 401

öğrenciye ayakkabı yardımı yapıldı.

Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve

Dayanışma Vakfı Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca ilçe merkezi ve kırsalında

yaşayan fakir ve yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına 3 bin 401 çift ayakkabı dağıtıldı.

Ayakkabıların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ilk,

orta ve liselerde eğitim öğrencilere dağıtıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et