Araban'da 3 bin 401 öğrenciye ayakkabı yardımı

08.10.2019 12:46

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 3 bin 401

öğrenciye ayakkabı yardımı yapıldı.

Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve

Dayanışma Vakfı Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca ilçe merkezi ve kırsalında

yaşayan fakir ve yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına 3 bin 401 çift ayakkabı dağıtıldı.

Ayakkabıların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ilk,

orta ve liselerde eğitim öğrencilere dağıtıldığı belirtildi.

Kaynak: AA