Araban'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Gaziantep'in Araban ilçesinde saat 16.56'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde saat 16.56'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'in Araban ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.56'da meydana gelen depremin yerin yaklaşık olarak 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Deprem sonrası herhangi bir yıkım ya da olumsuz bir durum yaşanmazken, vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı