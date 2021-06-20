Araban'da 3.7 büyüklüğünde deprem
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Araban'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Araban'da 3.7 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in Araban ilçesinde saat 16.56'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde saat 16.56'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'in Araban ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.56'da meydana gelen depremin yerin yaklaşık olarak 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Deprem sonrası herhangi bir yıkım ya da olumsuz bir durum yaşanmazken, vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Araban'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Araban'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Araban'da 3.7 büyüklüğünde deprem - Haberler
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