29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

28.10.2020 16:23 | Son Güncelleme: 28.10.2020 16:30
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet konağı bahçesinde gerçekleştirilen törende Kaymakam Abdulhamit Mutlu ve Araban Belediye Başkan Vekili İbrahim Çobanoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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