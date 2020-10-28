29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
28.10.2020 16:23 | Son Güncelleme: 28.10.2020 16:30
Gaziantep'in Araban ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Gaziantep'in Araban ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet konağı bahçesinde gerçekleştirilen törende Kaymakam Abdulhamit Mutlu ve Araban Belediye Başkan Vekili İbrahim Çobanoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama