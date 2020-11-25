Araban'da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı
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Araban'da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı

25.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 01:05
Araban'da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenlenen törenle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenlenen törenle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Kutlama Etkinlikleri kapsamında Hükümet Konağı bahçesindeki düzenlenen tören, Atatürk Anıtına çelenk bırakılması ile başlandı. Araban ilçesi Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Bünyamin Bozkurt'un Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Bünyamin Bozkurt'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmasının ardından tören son buldu.

Törene, Milli Eğitim Müdür Vekili Bozkurt'un İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Sema Korkmaz, okul müdürleri ve öğretmenler de katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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