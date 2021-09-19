Araban'da 19 Eylül gaziler günü törenle kutlandı - Haberler
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Araban'da 19 Eylül gaziler günü törenle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Araban'da 19 Eylül gaziler günü törenle kutlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle törenle kutlandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle törenle kutlandı.

Araban Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kadir Gökhan Bakan, Araban İlçe Emniyet Amiri Komiser Mahmut Şakir Yılmaz, Gaziantep Güvenlik Korucular ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Tatlı, Araban İlçe Müftüsü Şakir Aktaş, Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile daire amirleri katıldı.

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ile Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kaymakam Sevgili, Arabanlı şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi. - GAZİANTEP

Araban'da 19 Eylül gaziler günü törenle kutlandı

Araban'da 19 Eylül gaziler günü törenle kutlandı

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