Araban'da 11 kırsal mahalleye ulaşım sağlayan köprü tehlike saçıyor - Haberler
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Araban'da 11 kırsal mahalleye ulaşım sağlayan köprü tehlike saçıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Araban'da 11 kırsal mahalleye ulaşım sağlayan köprü tehlike saçıyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde Karasu Çayı üzerinde bulunan ve 11 kırsal mahalleye ulaşımı sağlayan Eski Altıntaş (Böçgenni) köprüsü çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde Karasu Çayı üzerinde bulunan ve 11 kırsal mahalleye ulaşımı sağlayan Eski Altıntaş (Böçgenni) köprüsü çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar yetkililerden köprünün onarılmasını istiyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 11 kırsal mahalleye ulaşımı sağlayan Eski Altıntaş (Böçgenni) köprüsü, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar 43 yıllık köprünün onarımı için yetkililerden yardım istiyor. - GAZİANTEP

Araban'da 11 kırsal mahalleye ulaşım sağlayan köprü tehlike saçıyor

Araban'da 11 kırsal mahalleye ulaşım sağlayan köprü tehlike saçıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Gaziantep, Yerel, Haber

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