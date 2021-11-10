Araban'da 10 Kasım etkinlikleri

GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yıldönümünde Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Araban Anaokulu bahçesinde saat 09.00'da başlayan tören Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saat 09.05'de siren eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla çelenk sunumu töreni son buldu. Araban Kaymakamlığı Kongre ve Sergi Sarayı Salonunda 09.30'da devam eden program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, video gösterisi, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve koro dinletisinin ardından ödüllerin verilmesiyle son buldu.

Törene, Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Cumhuriyet Savcısı Yusuf Kemal, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kadir Gökhan Bakan, Araban İlçe Emniyet Amiri Vekili Komiser Ömer Ayabak, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP