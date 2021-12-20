Araban Belediyespor: 4 Gaziantep Demirspor: 0 - Haberler Spor
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Araban Belediyespor: 4 Gaziantep Demirspor: 0

Araban Belediyespor: 4 Gaziantep Demirspor: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep Süper Amatör Küme ilk yarının son maçında Araban Belediyespor ile evinde karşılaştığı Gaziantep Demirspor'u 4-0 yendi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Süper Amatör Küme ilk yarının son maçında Araban Belediyespor ile evinde karşılaştığı Gaziantep Demirspor'u 4-0 yendi.

Araban ilçe stadında yaptığı karşılaşmada Araban Belediyespor kendi seyircisi önünde karşılaştığı Gaziantep Demir maçından 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maç sonunda galibiyet sevincini futbolcularla birlikte yaşayan Araban Belediyesi ve Araban Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Doğru, "Takımımızı kutlar, taraftarlarımıza teşekkür ederim"dedi. - GAZİANTEP

Araban Belediyespor: 4 Gaziantep Demirspor: 0

Araban Belediyespor: 4 Gaziantep Demirspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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