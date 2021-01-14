Araban Belediyesinin ağaçlandırma çalışması
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Araban Belediyesinin ağaçlandırma çalışması

14.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:26
Araban Belediyesinin ağaçlandırma çalışması

Araban Belediyesi, ilçedeki bazı yolların kenarına bin 500 ağaç dikti.

Araban Belediyesi, ilçedeki bazı yolların kenarına bin 500 ağaç dikti.

Araban Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bazı yolların kenarlarında ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Ağaç dikme programının ardından konuşan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, amaçlarının ilçeyi daha yeşil hale getirmek olduğunu söyledi.

Ağaçlandırmanın önemine değinen Doğru, "Vatandaşlarımızın ilçede sağlık içinde yaşamalarına katkı sağlayacak ağaçlandırma çalışmalarımız ilçenin kentleşmesi açısından önemlidir. Daha yeşil bir Araban için park ve bahçeleriyle, yeşil alanlarıyla vatandaşlarımızın her anını yaşamaktan daha da keyif alacakları bir ilçe haline dönüştüreceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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