Araban Belediyesinden bayram denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Araban Belediyesinden bayram denetimi

Araban Belediyesinden bayram denetimi
Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Yaşam

Araban'da zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle denetim gerçekleştirdi.

Araban'da zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle denetim gerçekleştirdi.

Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki pastanelerde ve tatlıcılarda hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi yapan Araban Belediyesi'ne bağlı ekipler, vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin devam edeceği belirtti.

Belediye Başkanı Hasan Doğru, gazetecilere, denetimlerde işletmelerin kurallara uyup uymadıklarını kontrol ettiklerini ifade ederek, "Zabıta ekiplerimiz pastanelerde ve tatlıcılarda personelin kıyafet temizliğinden imalathanelerdeki hijyen koşullarına kadar titizlikle kontrollerini sürdürüyor. Sürdürülen bu denetimlerin tek amacı Arabanlı hemşehrilerimizin sağlıklı gıda tüketmesi." ifadelerini kullandı.

Araban Belediyesinden bayram denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Cem Yılmaz Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Araban Belediyesinden bayram denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 16:40:22. #1.14#

title