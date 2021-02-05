Araban Belediyesinden ilçedeki 50 esnafa 1000'er lira destek

Gaziantep'in Araban Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda ve yeni tip koronavirüs (Kovi-19) nedeniyle iş yerleri kapanan esnafa 1000'er lira nakdi destek sağlayacak.

Gaziantep'in Araban Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda ve yeni tip koronavirüs (Kovi-19) nedeniyle iş yerleri kapanan esnafa 1000'er lira nakdi destek sağlayacak.

???????Belediye Başkanı Hasan Doğru, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe Umum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Karakuş ile istişare toplantısı yaptıklarını söyledi.

Toplantıda iş yerlerinin kapanması sonucu mağdur olan 50 esnafa katkı sağlamak için 1000'er lira destek kararı aldıklarını ifade eden Doğru, parayı esnafların banka hesaplarına pazartesi günü yatıracakları dile getirdi.

İlçe Umum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Karakuş ise sağlanan desteğin esnafa önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama