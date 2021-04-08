Belediye Başkanı Doğru'dan polis adaylarına spor malzemesi
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Belediye Başkanı Doğru'dan polis adaylarına spor malzemesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Belediye Başkanı Doğru'dan polis adaylarına spor malzemesi

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçede polislik sınavına hazırlanan gençlere spor malzemesi hediye etti.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçede polislik sınavına hazırlanan gençlere spor malzemesi hediye etti.

Araban Belediyesi polis olmak isteyen Arabanlı gençlere, fotoselli parkur, ağırlık ve spor malzemeleri hediye etti. Polislik sınavına hazırlanan gençler hediye edilen malzemeler sonrası sınav hazırlıklarına başladı.

Sınava hazırlanan gençleri ziyaret ederek açıklamalarda bulunan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, "Geleceğimiz olan gençlerimizin, mesleki hayallerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmak için Araban Belediyesi olarak polis olmak isteyen gençlerimiz için fotoselli parkur, ağırlık ve değişik malzemelerinden oluşan spor malzemelerimizi Araban Kapalı Spor Salonuna kurduk. Bu malzemeleri geleceğimizin teminatı olan gençlerimize hediye ederek hayallerindeki meslekte başarılı olmaları için fiziki yeterlilik çalışmalarına katılıp mesleki hayallerinin gerçekleşmesini sağlamak için katkıda bulunmayı amaçladık. Profesyonel hocalarımız eşliğinde polis adaylarımızı en iyi şekilde sınavlara hazırlanarak başarı sağlayacaklarına inancım tamdır. Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru olarak şimdiden tüm Arabanlı öğrencilerimize ve gençlerimize kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan sınava hazırlanan gençler ise Belediye Başkanı Hasan Doğru'ya teşekkür etti. - GAZİANTEP

Belediye Başkanı Doğru'dan polis adaylarına spor malzemesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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