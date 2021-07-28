Araban Belediyesi'nin araç filosu genişletiyor
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Araban Belediyesi'nin araç filosu genişletiyor

Araban Belediyesi'nin araç filosu genişletiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediyesi, daha hızlı ve etkili hizmet için araç filosunu güçlendiriyor.

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediyesi, daha hızlı ve etkili hizmet için araç filosunu güçlendiriyor.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, hizmetlerin daha hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesi amacıyla 2 yeni damperli kamyon alarak araç parkını genişlettiklerini ifade etti. Yeni araçların hayırlı olmasını dileyen Doğru, "Araban Belediyesi araç parkına kazandırdığımız iki adet yeni damperli kamyon ile ilçe genelinde sürdürdüğümüz çalışmalarımızı daha hızlı tamamlanması için kum ve malzeme taşıma işlerinde kullanarak daha dinamik bir imkana kavuşmasını sağlamak için aldığımız iki yeni damperli kamyonun ilçemize hayırlı olmasını dileriz. Yeni damperli kamyonlarımız çok işlevsel ve yararlı olacaktır. Belediyemizin araç parkına ilçe merkezi ve kırsalındaki çeşitli hizmetlerimizi aksamadan sürdürülebilmek için gerekli araçları kazandıracağız. Hem de ilçe merkezinde hem de kırsalda yaşayan Arabanlı hemşehrilerimin belediyeden talep ettiği hizmetler bazında ve malzeme taşıma gerektiren işlerde kullanılacak kamyon gibi çeşitli araç ve iş makinalarının düzenli olarak belediyeye kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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