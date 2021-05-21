Araban Belediyesi Meclisi İsrail kınadı

Araban Belediyesi Mayıs Ayı toplantısında, İsrail'in Gazze'de yaptığı zulüm kınandı.

Araban Belediyesi Mayıs Ayı toplantısında, İsrail'in Gazze'de yaptığı zulüm kınandı.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun başkanlığında toplanan Mayıs Ayı Meclis toplantısı Cumhur ittifakı ve Millet İttifakı'na mensup Belediye Meclis üyelerinin ortak kararıyla, İsrail'in Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve çevresinde başlattığı, çocuk ve kadın demeden ve çok sayıda masum insanın şehit edilmesine yol açan saldırılar kınandı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, "Son dönemde ve Ramazan ayı içerisinde yapılan bu zulüm kabul edilebilir bir durum değil. Biz Müslümanların mübarek ayında, çoluk çocuk demeden katledilmesini meclis olarak şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı