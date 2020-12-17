Araban Belediyesi ile Bem-Bir-Sen "Sosyal Denge Tazminatı" sözleşmesi imzaladı
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Araban Belediyesi ile Bem-Bir-Sen "Sosyal Denge Tazminatı" sözleşmesi imzaladı

17.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:50
Araban Belediyesi ile Bem-Bir-Sen

Araban Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzaladı.

Araban Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzaladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile Bem-Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı Serkan Özatıcı ve şube başkan yardımcıları İsmail Türk ve Mehmet Yıldız, Araban Belediyesinde görev yapan 23 memuru kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesinin imza töreni için Araban Belediyesi toplantı salonunda bir araya geldi.

Belediye Başkanı Hasan Doğru, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Belediyemiz bünyesinde memur olarak görev yapan 23 personelimiz için Bem-Bir-Sen ile imzaladığımız sosyal denge tazminatının hem personelimize hem de ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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