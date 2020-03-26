Araban Belediyesi cadde ve sokakları dezenfekte etti Araban Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki tüm caddelerde ve bazı sokaklarda dezenfekte çalışmaları başlattı.

Araban Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki tüm caddelerde ve bazı sokaklarda dezenfekte çalışmaları başlattı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmaları yapılmaya başlandı. Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, konu ile ilgili yaptığı açıklamada yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin yoğun kullanılan caddelerinde temizlik çalışması yaptıklarını söyledi. Araban Belediyesi ekipleri ve dezenfekte araçları ile ilçe caddelerinde çalışma başlatarak pek çok noktayı dezenfektanlı suyla yıkadıklarını belirten Doğru, korona virüs salgınının ilçeye girmesini engellemek, ilçe sakinlerinin sağlığını korumak, hastalıkla etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla her türlü önlemi de aldıkları aktardı.

Doğru, Araban Kaymakamlığı ekipleriyle ortaklaşa olarak iş yerleri ve evlerdeki dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceklerini de belitti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA