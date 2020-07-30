Araban Belediyesi 10 bin adet kurban poşeti dağıttı Araban ilçesi Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi 10 bin adet kurban poşeti dağıttı.

Araban ilçesi Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi 10 bin adet kurban poşeti dağıttı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun talimatıyla Zabıta ekipleri ilçe merkezindeki mahallelerdeki evleri tek tek ziyaret ederek, Kurban Bayramı'nda oluşması muhtemel çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların kurbanların et ve sakatatlarını muhafaza etmesi için 10 bin adet kurban poşetini vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA