Araban Belediye Zabıtası, Yaralı Sokak Köpeğine Sahip Çıktı

Araban ilçesinde yaralı olarak bulunan köpek, zabıta ekipleri tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.



Hasanoğlu Mahallesi'nde diğer sokak köpekleri tarafından yaralanan bir köpek olduğu ihbarını alan Araban Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki mahalleye giderek yaralı köpeği bulunduğu yerden aldı.



Yaralı hayvan, belediyede görevli veteriner hekim bulunmaması nedeniyle tedavi edilmesi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi altına alınması sağlandı.