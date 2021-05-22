Araban Belediye Meclisi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı
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Araban Belediye Meclisi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

Araban Belediye Meclisi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı
Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Araban ilçesinde, belediye meclisi İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, belediye meclisi İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Belediye meclisi, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun başkanlığında bir araya geldi.

Toplantıda, belediye meclisi üyelerinin ortak kararıyla İsrail'in Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve çevresinde başlattığı, çocuk ve kadın demeden çok sayıda masum insanın hayatlarını kaybetmesine yol açan saldırıları kınandı.

Toplantı sonunda gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Hasan Doğru, "Son dönemde ve ramazan ayı içerisinde yapılan bu zulüm kabul edilebilir bir durum değil. Biz Müslümanların mübarek ayında, çoluk çocuk demeden katledilmesini meclis olarak şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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