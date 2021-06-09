Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru sarımsak üreticilerini ziyaret etti
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Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru sarımsak üreticilerini ziyaret etti

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru sarımsak üreticilerini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, hasat çalışmalarını sürdüren sarımsak üreticilerini ziyaret etti.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, hasat çalışmalarını sürdüren sarımsak üreticilerini ziyaret etti.

Doğru, hasat yapılan tarlalarda incelemelerde bulunarak, üreticilerle görüştü.

Burada gazetecilere açıklama yapan Doğru, Araban sarımsağının tadı ve aromasıyla öne çıktığını söyledi.

Araban sarımsağının özelliklerine değinen Doğru, "Raf ömrünün uzunluğu, dişlerinin büyüklüğü, lezzeti ve yoğun aromasıyla tüketicilerden yoğun talep görüyor. Şu anda hasadın son evresindeyiz. Paketlenen sarımsakların bir kısmı piyasaya arz edilecek, bir kısmı soğuk hava depolarına gidecek." dedi.

Doğru ayrıca, çiftçilere ürünlerini değerinin altında satmaması tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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