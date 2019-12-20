Araban Belediye Başkanı Doğru muhtarları dinledi

20.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:42

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, muhtarlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.

Doğru, ilçeye bağlı merkez ve kırsal mahallelerin muhtarları ile istişare toplantısı düzenledi.

Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Doğru, muhtarların mahallelerindeki içme suyu, kanalizasyon, kilitli parke taşı, elektrik, sosyal tesis ve arazi yolları gibi eksiklerini belediyeye bildirmelerini istedi.

Doğru, ileriki günlerde mahalle gezilerine başlayacaklarını belirterek, "Mahalle gezilerimize siz muhtarlarımız ile birlikte mahalle sakinlerimizin de katılmalarını, onların da talep ve önerilerini dinlemeyi istiyorum." dedi.

Kaynak: AA