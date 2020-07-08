Araban Belediye Başkanı Doğru kurban kesilerek karşılandı CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'ya, AK Parti Araban İlçe Başkanlığında kurban kesilerek karşılama yapıldı.

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'ya, AK Parti Araban İlçe Başkanlığında kurban kesilerek karşılama yapıldı.

Doğru, AK Parti Araban İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Doğru, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve ilçe teşkilatı tarafından parti binası önünde kurban kesilerek karşılandı.

Kasney ve partililerle bir süre sohbet eden Doğru, yaptığı konuşmada, hep birlikte Araban için mücadele edeceklerini belirterek, "31 Mart seçimlerinde oy veren vermeyen herkesi kucaklayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA