Araban Belediye Başkanı Doğru itfaiyecilere baklava ikram etti

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiyecilere baklava ikram etti.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiyecilere baklava ikram etti.

Doğru, İtfaiye Haftası dolayısıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ilçede görev yapan itfaiye birimini ziyaret ederek, birim amiri ve nöbetçi vardiyadaki personelle bir araya geldi.

Doğru, çalışanlara baklava ikram ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın canını ve malını koruyan itfaiyecilerimizin haftasını kutluyor, afetsiz ve yangınsız günler diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama