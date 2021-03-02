Araban Belediye Başkanı Doğru'dan yeni normalleşme sürecinde esnafa "hayırlı olsun" açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Araban Belediye Başkanı Doğru'dan yeni normalleşme sürecinde esnafa "hayırlı olsun" açıklaması

02.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:48
Araban Belediye Başkanı Doğru'dan yeni normalleşme sürecinde esnafa

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, normalleşme sürecinin esnafa hayırlı olmasını diledi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, normalleşme sürecinin esnafa hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Hasan Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte iş yerlerini açan esnafı kutladı.

Başkan Doğru, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kademeli normalleşme kararları esnafımızı memnun etti. Yeni kararlar Arabanlı esnafa nefes aldıracak. Yeni süreç Arabanlı esnafımıza hayırlı olsun. Bütün esnafımıza hayırlı, bereketli bol kazançlı günler dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Pervin Buldan Kemal Kılıçdaroğlu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mesut Özil Hakan Kutlu Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Araban Belediye Başkanı Doğru'dan yeni normalleşme sürecinde esnafa "hayırlı olsun" açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 14:50:32. #1.16#
title